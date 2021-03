De Ligt ora sa cosa ha provato Muntari (Di mercoledì 24 marzo 2021) Durante Turchia-Olanda rete annullata a De Ligt: l’arbitro Oliver non vede la palla entrare, come con Muntari Sono trascorsi esattamente 3315 giorni: quelli che gol annullato a Muntari in un famigerato Milan-Juventus che diresse anche il destino di un campionato a quello annullato questa sera a De Ligt in Turchia-Olanda. La gara è terminata 4-2 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Durante Turchia-Olanda rete annullata a De: l’arbitro Oliver non vede la palla entrare, come conSono trascorsi esattamente 3315 giorni: quelli che gol annullato ain un famigerato Milan-Juventus che diresse anche il destino di un campionato a quello annullato questa sera a Dein Turchia-Olanda. La gara è terminata 4-2 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

