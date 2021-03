Dantedì, speciale palinsesto Rai dedicato al Sommo Poeta. Diretta dal Quirinale con Benigni e Bortone (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dantedì «Dantedì». Chissà se il neologismo avrebbe soddisfatto il Sommo Poeta, che peraltro fu inventore di parole ed espressioni entrate poi nel linguaggio comune. E’ stata ribattezzata in questo modo la giornata di domani – 25 marzo - che sarà dedicata a Dante Alighieri a settecento anni dalla sua morte. Una ricorrenza che ha a che fare con la nostra cultura e la nostra lingua – di cui l’autore della Divina Commedia è considerato un padre – e che la Rai celebrerà con diffusi appuntamenti nei palinsesti delle varie reti. Dantedì, l’evento al Quirinale in Diretta tv L’omaggio a Dante riguarderà tutta la programmazione del servizio pubblico con approfondimenti e documentari ma il momento culminante sarà su Rai1 domani alle 19.15, con la Diretta dal ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 24 marzo 2021)». Chissà se il neologismo avrebbe soddisfatto il, che peraltro fu inventore di parole ed espressioni entrate poi nel linguaggio comune. E’ stata ribattezzata in questo modo la giornata di domani – 25 marzo - che sarà dedicata a Dante Alighieri a settecento anni dalla sua morte. Una ricorrenza che ha a che fare con la nostra cultura e la nostra lingua – di cui l’autore della Divina Commedia è considerato un padre – e che la Rai celebrerà con diffusi appuntamenti nei palinsesti delle varie reti., l’evento alintv L’omaggio a Dante riguarderà tutta la programmazione del servizio pubblico con approfondimenti e documentari ma il momento culminante sarà su Rai1 domani alle 19.15, con ladal ...

