Dante | Irina Strozzi | “La nostra Vernaccia citata nel Purgatorio dal Sommo Poeta”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) “Nessuna testimonianza esplicita che ilbevesse la, ma sicuramente la conosceva e l’apprezzava tanto da citarla nel XIV Canto del, tra i ‘golosi’, amatissima da papa Martino IV”. E’ quanto ha dichiarato orgogliosa all’Adnkronos, presidente del Consorzio delladi San Gimignano, rappresentante dell’ultima generazione della famiglia che da oltre mille anni produce lo storico bianco. “Una regina bianca in una terra di rossi – ha aggiunto -?che amiamo declinare al femminile. Un vino dal carattere forte, di qualità e ricercato, con una sua identità capace di reggere il confronto con importanti bianchi europei. Una piccola denominazione ricca di storia, un’eccellenza della Toscana, che ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dante Irina

Yahoo Notizie

... ma tutto dipenderà dal corso della pandemia" "Nessuna testimonianza esplicita che il sommo... E' quanto ha dichiarato orgogliosa all'AdnkronosStrozzi, presidente del Consorzio della ...... tra le altre, le congratulazioni da New York di Bob Wilson e di Lucinda Childs, da Mosca di Rimas Tuminas, da Palermo di Emma, e da Roma di Silvia Colasanti. 'E emozionante - ha detto..."Nessuna testimonianza esplicita che il sommo Dante bevesse la nostra Vernaccia, ma sicuramente la conosceva e l'apprezzava tanto da citarla nel XIV Canto del Purgatorio, tra i 'golosi', amatissima da ...Giusto ieri, il 21 marzo 2021 Lea De Seine Cooper Shayk ha spento quattro candeline e mamma e papà le hanno fatto il regalo più bello. Una passeggiata per le strade di New York tutti insieme, un event ...