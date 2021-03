Dante Alighieri: la vita e le opere del sommo Poeta, padre della lingua italiana (Di giovedì 25 marzo 2021) “Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura…” inizia così il lungo viaggio di Dante descritto nella Divina Commedia. Un viaggio che, secondo gli studiosi, non è iniziato tra l’8 e il 14 aprile 1300 bensì proprio il 25 marzo. Per questo il Dantedì cade proprio il 25 marzo e, in questo 2021, cade proprio nei 700 anni dalla morte. Chi era Dante Alighieri Poeta, letterato, politico, studioso di filosofia e teloogia… Non ci sono aggettivi sufficienti per descrivere la grandezza di Dante, il sommo Poeta padre della lingua italiana. Un’attività artistica senza sosta la sua fatta di produzione poetica, trattati politici e linguistici. La sua ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 marzo 2021) “Nel mezzo del cammin di nostrami ritrovai per una selva oscura…” inizia così il lungo viaggio didescritto nella Divina Commedia. Un viaggio che, secondo gli studiosi, non è iniziato tra l’8 e il 14 aprile 1300 bensì proprio il 25 marzo. Per questo ildì cade proprio il 25 marzo e, in questo 2021, cade proprio nei 700 anni dalla morte. Chi era, letterato, politico, studioso di filosofia e teloogia… Non ci sono aggettivi sufficienti per descrivere la grandezza di, il. Un’attività artistica senza sosta la sua fatta di produzione poetica, trattati politici e linguistici. La sua ...

RaiNews : Le celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta #DanteAlighieri #Dantedi - Agenzia_Ansa : Nell'ufficio della sindaca di Orvieto c'è un Dante Alighieri con la barba. Un dipinto inedito che raffigura il Somm… - zaiapresidente : ??????????? Alcune iniziative realizzate in Veneto per il #DANTEDì di domani 25 marzo, giorno in cui Dante Alighieri (di… - boninisimone : RT @FSToscana: Per riunire le moltissime iniziative per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri la @regionetoscana ha voluto un sito web,… - g_piacente : @FilomenaGallo55 @kermit290179 @LibriAmati Grande Dante Alighieri... -