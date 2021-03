Dante Alighieri, il 25 Marzo 2021 l’Italia celebra il Dantedì (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 25 Marzo è la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita lo scorso anno su proposta del Ministro Dario Franceschini. L’edizione 2021 celebra 700 anni dalla morte del Sommo Poeta Il 25 Marzo è la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri e chiaramente la scelta di questa data non è causale poiché gli studiosi la riconoscono come l’inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia. L’edizione 2021 del Dantedì assume un valore ancor più simbolico poiché celebra il genio del Sommo Poeta e il settecentesimo anniversario della sua morte. Le celebrazioni in tutta Italia Le iniziative sostenute dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dei ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 25è la Giornata nazionale dedicata a, istituita lo scorso anno su proposta del Ministro Dario Franceschini. L’edizione700 anni dalla morte del Sommo Poeta Il 25è la Giornata nazionale dedicata ae chiaramente la scelta di questa data non è causale poiché gli studiosi la riconoscono come l’inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia. L’edizionedeldì assume un valore ancor più simbolico poichéil genio del Sommo Poeta e il settecentesimo anniversario della sua morte. Lezioni in tutta Italia Le iniziative sostenute dal Comitato Nazionale per lezioni dei ...

Advertising

zaiapresidente : ??????????? Alcune iniziative realizzate in Veneto per il #DANTEDì di domani 25 marzo, giorno in cui Dante Alighieri (di… - RaiLibri : ?? Domani, nel 700° anniversario della morte, un grande affresco quello che #Rai dedica a Dante Alighieri nel palin… - RaiCultura : In vista delle celebrazioni nel 2021 per i 700 anni dalla morte di #Dantedi Alighieri e del #Dantedì, istituito per… - michelegagnier : RT @Corriere: «Ahi serva Italia di dolore ostello nave sanza nocchiere in gran tempesta non donna di province, ma bordello». Su @7Corriere… - Corriere : «Ahi serva Italia di dolore ostello nave sanza nocchiere in gran tempesta non donna di province, ma bordello». Su… -