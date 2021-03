Dalla Divina Commedia scompare Maometto. Dante censurato nell’edizione fiamminga dell’opera (Di mercoledì 24 marzo 2021) Via Maometto Dalla Commedia di Dante. Nella traduzione in fiammingo dell’opera, a cura di Lies Lavrijsen, il personaggio viene rimosso per per non essere “inutilmenti offensivi”, ha detto l’editore Blossom Books. Ne dà notizia il quotidiano belga di lingua olandese De Standaard. E il caso viene ripreso dal giornalista Giulio Meotti nella sua newsletter. Il traduttore di Anversa Lies Lavrijsen ha rimosso le parole su Maometto. “In Dante, Maometto subisce un destino crudo e umiliante, solo perché è il precursore dell’Islam”, dice l’editore Myrthe Spiteri. Come Dante raffigura Maometto I versi che Dante dedica a Maometto tendono a ridicolizzare il Profeta. E naturalmente vanno ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Viadi. Nella traduzione in fiammingo, a cura di Lies Lavrijsen, il personaggio viene rimosso per per non essere “inutilmenti offensivi”, ha detto l’editore Blossom Books. Ne dà notizia il quotidiano belga di lingua olandese De Standaard. E il caso viene ripreso dal giornalista Giulio Meotti nella sua newsletter. Il traduttore di Anversa Lies Lavrijsen ha rimosso le parole su. “Insubisce un destino crudo e umiliante, solo perché è il precursore dell’Islam”, dice l’editore Myrthe Spiteri. ComeraffiguraI versi chededica atendono a ridicolizzare il Profeta. E naturalmente vanno ...

