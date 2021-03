Dal campo rom alla casa popolare. Abitanti e associazioni: «Vittoria» (Di giovedì 25 marzo 2021) Per alcuni Abitanti del «villaggio della solidarietà» di Castel Romano, il campo rom più grande della capitale, si aprono finalmente le porte di una casa popolare. Quindici persone sono già entrate in un alloggio pubblico, dodici lo faranno tra oggi e domani, una famiglia è in attesa delle chiavi, per alcune altre la ricerca è in corso. I numeri sono piccoli, ma il precedente è grosso. Riguarda i due terzi dei 77 Abitanti dell’area F del campo situato nella riserva … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 25 marzo 2021) Per alcunidel «villaggio della solidarietà» di Castel Romano, ilrom più grande della capitale, si aprono finalmente le porte di una. Quindici persone sono già entrate in un alloggio pubblico, dodici lo faranno tra oggi e domani, una famiglia è in attesa delle chiavi, per alcune altre la ricerca è in corso. I numeri sono piccoli, ma il precedente è grosso. Riguarda i due terzi dei 77dell’area F delsituato nella riserva … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

FBiasin : Arrivi a #Pirlo perché non ti andava bene #Sarri che hai preso perché #Allegri vinceva ma non era 'bello'. Nella… - MaxDem46 : RT @ilgiornale: Trovata la soluzione per le famiglie rom a rischio sgombero del campo rom di Castel Romano: la Raggi gli assegna gli allogg… - manu_etoile : RT @ilgiornale: Trovata la soluzione per le famiglie rom a rischio sgombero del campo rom di Castel Romano: la Raggi gli assegna gli allogg… - zahirashaarawy : @yveslockwood un campo di grano la mattina presto, dove ogni cosa viene smossa dal vento ma profuma di buono, non s… - emobranco : RT @ilgiornale: Trovata la soluzione per le famiglie rom a rischio sgombero del campo rom di Castel Romano: la Raggi gli assegna gli allogg… -