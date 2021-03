Dal 26 marzo nel Lazio vaccinazioni anche di notte (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – “Da venerdì nel Lazio vaccini anti #COVID19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno fino alle 24“. Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – “Da venerdì nel Lazio vaccini anti #COVID19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno fino alle 24“. Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

