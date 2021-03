Da lunedì nuovi colori per le Regioni: ecco come si muove il Covid (Di mercoledì 24 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Calano i contagi in Lombardia ma la pressione sugli ospedali resta elevata. Da lunedì anche Valle d'Aosta e Calabria potrebbero cambiare colore Una cosa è certa: la Pasqua sarà blindata per tutti. Tuttavia, da lunedì 29 marzo, la cartina dell'Italia potrebbe ancora una volta cambiare colore. L'andamento dell'epidemia, così come ben ricorda l'Huffington Post, conferma numeri da zona rossa per Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e per la Provincia Autonoma di Trento. Nella fascia di rischio più alta, dalla prossima settima, potrebbero entrare anche Calabria e Valle d’Aosta, ora in arancione. A rischio anche la Toscana che oscilla sulla soglia limite dei 250 casi ogni 100.000 abitanti e ha un tasso di occupazione dei reparti di terapia intensiva del ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Calano i contagi in Lombardia ma la pressione sugli ospedali resta elevata. Daanche Valle d'Aosta e Calabria potrebbero cambiare colore Una cosa è certa: la Pasqua sarà blindata per tutti. Tuttavia, da29 marzo, la cartina dell'Italia potrebbe ancora una volta cambiare colore. L'andamento dell'epidemia, cosìben ricorda l'Huffington Post, conferma numeri da zona rossa per Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e per la Provincia Autonoma di Trento. Nella fascia di rischio più alta, dalla prossima settima, potrebbero entrare anche Calabria e Valle d’Aosta, ora in arancione. A rischio anche la Toscana che oscilla sulla soglia limite dei 250 casi ogni 100.000 abitanti e ha un tasso di occupazione dei reparti di terapia intensiva del ...

Advertising

thunderandsea : RT @IvstinreaIity: DUNQUE, come promesso presa dalla noia della zona rossa ho creato un sondaggio sui personaggi del mcu, visto che con le… - IvstinreaIity : RT @IvstinreaIity: DUNQUE, come promesso presa dalla noia della zona rossa ho creato un sondaggio sui personaggi del mcu, visto che con le… - HeiimEm : L’anno scorso in questo periodo aspettavo il lunedì per vedermi i nuovi episodi di the last dance - xniallervoice : RT @IvstinreaIity: DUNQUE, come promesso presa dalla noia della zona rossa ho creato un sondaggio sui personaggi del mcu, visto che con le… - angprimamang : RT @AmiciUfficiale: Sono stati lanciati nuovi guanti di sfida in vista della seconda puntata del Serale! Guardate QUI ?? #Amici20 https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì nuovi Dantedì - I Servizi Culturali del Comune di La Spezia aderiscono alla giornata dedicata a Dante Alighieri ... illustrando nel contempo recenti interpretazioni della critica dantesca attraverso i nuovi ... Lunedì 25 settembre alle 21, 'Serata in Fornace'. Protagonista sarà il professor Carlo Varaldo, docente di ...

I ludopatici del portale prenotazione vaccini anti - Covid ... in piccolo, sul pre - portale (CHI - COME - QUANDO), dopo che i giornali avevano parlato di lunedì ... ad_dyn Sei sfinito ma giocheresti ancora, l'adrenalina è in circolo, pensi a nuovi schemi: mi gioco ...

Lunedì della missione – 15 marzo – Chiesa di Padova Diocesi di Padova ... illustrando nel contempo recenti interpretazioni della critica dantesca attraverso i...25 settembre alle 21, 'Serata in Fornace'. Protagonista sarà il professor Carlo Varaldo, docente di ...... in piccolo, sul pre - portale (CHI - COME - QUANDO), dopo che i giornali avevano parlato di... ad_dyn Sei sfinito ma giocheresti ancora, l'adrenalina è in circolo, pensi aschemi: mi gioco ...