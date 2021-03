Cure oncologiche: nasce la Fondazione Periplo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Oncologia, nasce la Fondazione Periplo: “La gestione del cancro è troppo focalizzata sull’ospedale. Follow up e terapie orali siano affidati al domicilio” In Italia vivono più 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore. Circa il 30%, pari a oltre un milione di persone, può essere seguito sul territorio, con notevoli risparmi per… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Oncologia,la: “La gestione del cancro è troppo focalizzata sull’ospedale. Follow up e terapie orali siano affidati al domicilio” In Italia vivono più 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore. Circa il 30%, pari a oltre un milione di persone, può essere seguito sul territorio, con notevoli risparmi per… L'articolo Corriere Nazionale.

