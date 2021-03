Curcio: "L'obiettivo è quello di arrivare a 500 mila dosi al giorno" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Hotspot in ogni città, coinvoglimento dei volontari della Protezione Civile, somministrazioni per età: Curcio illustra il piano vaccini. Piano vaccini, Curcio: “Hotspot in ogni città, si procede in base all’età” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 marzo 2021) Hotspot in ogni città, coinvoglimento dei volontari della Protezione Civile, somministrazioni per età:illustra il piano vaccini. Piano vaccini,: “Hotspot in ogni città, si procede in base all’età” su Notizie.it.

Advertising

Marilenapas : RT @Agenzia_Dire: L'obiettivo è 500mila #vaccini al giorno dalla terza settimana di aprile, promette #Figliuolo. - princigallomich : Figliuolo e Curcio si vaccinano, “Obiettivo non sprecare dosi” - CandidoDalMas : RT @staff_M_Fedriga: #AstraZeneca: ieri l'annuncio del Pres.#Draghi, oggi il turno del Gen.#Figliuolo e del Capo della PC #Curcio x ricever… - FCianfanelli : Pare a me o Figliolo e Curcio che si vaccinano hanno ricevuto una copertura mediatica modesta? Se l'obiettivo era r… - princigallomich : Figliuolo e Curcio si vaccinano, “Obiettivo non sprecare dosi” -