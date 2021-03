Cugini di Campagna | l’ictus di Ivano è legato al ritorno di Nick Foto

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Ospite nello studio di Oggi è un altro giornoMichetti mentre il resto del gruppo deidiè in collegamento (). Tra loro c’è ancheLuciani, è recente la reunion ma l’emozione per loro è ancora forte, soprattutto perchéche a settembre ha colpitoaldella storica voce. “Nella vita si litiga, succede, ho voluto fare un mio progetto da solista ma la mia vita è con il gruppo, ero così piccolo quando sono entrato…” raccontama c’è anche altro, lo aggiunge dopoquando racconta di quella notte, del suo malore, dei quindici giorni di coma, dei mesi che ci ha messo per riprendersi. Sta bene oggima il ricordo di ...

Ivano Michetti è ospite di Serena Bortone nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno ma non è da solo. In collegamento ci sono anche i suoi inseparabili Cugini di Campagna alla formazione originale. Tra loro c'è anche Nick, con il quale la band, e Ivano in particolare, ha litigato in passato. Ora si esibiscono nuovamente insieme e, quando la Bortone...