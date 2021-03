CT Irlanda del Nord: “L’Italia può vincere gli Europei” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ian Baraclough, ct dell’Irlanda del Nord che domani affronterà L’Italia di Mancini, ha parlato a La Gazzetta dello Sport sull’esordio nel girone di qualificazione per i Mondiali 2022 contro gli Azzurri. Queste le sue parole: “Il sogno è staccare il biglietto per i Mondiali in Qatar. Ho una rosa di calciatori ambiziosi e di talento e che militano in campionati importanti come la Premier, quindi abbiamo la giusta esperienza per poter affrontare tutte le Nazionali più forti. Vogliamo almeno provarci. L’Italia? Mancini ha svolto un ottimo lavoro. E’ subentrato dopo la non qualificazione ai Mondiali delL’Italia, che è stato un qualcosa di clamoroso. Non avere una Nazionale come L’Italia agli scorsi Mondiali in Russia è stato davvero brutto. Credo che il lavoro fatto in questi anni sia stato ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ian Baraclough, ct dell’delche domani affronteràdi Mancini, ha parlato a La Gazzetta dello Sport sull’esordio nel girone di qualificazione per i Mondiali 2022 contro gli Azzurri. Queste le sue parole: “Il sogno è staccare il biglietto per i Mondiali in Qatar. Ho una rosa di calciatori ambiziosi e di talento e che militano in campionati importanti come la Premier, quindi abbiamo la giusta esperienza per poter affrontare tutte le Nazionali più forti. Vogliamo almeno provarci.? Mancini ha svolto un ottimo lavoro. E’ subentrato dopo la non qualificazione ai Mondiali del, che è stato un qualcosa di clamoroso. Non avere una Nazionale comeagli scorsi Mondiali in Russia è stato davvero brutto. Credo che il lavoro fatto in questi anni sia stato ...

