Crisi anche in Vaticano | il Papa annuncia i tagli di retribuzione

Advertising

enpaonlus : @danielamarch8 La Regione Lombardia sta consentendo libertà di caccia a 360 gradi. Sarà consentito cacciare anche i… - luigidimaio : Soltanto uniti possiamo affrontare le sfide e le minacce globali, presenti e future. Penso alla pandemia che sta co… - TgLa7 : #Papa: pesa crisi, taglio retribuzioni cardinali e religiosi. Bloccati dal 1 aprile anche gli scatti di anzianità - DottrinaSociale : RT @BenecomuneNet: Alessandro Rosina (@unicatt e @RapportoGiovani): 'Le crisi economiche tendono a colpite maggiormente le nuove generazion… - BenecomuneNet : Alessandro Rosina (@unicatt e @RapportoGiovani): 'Le crisi economiche tendono a colpite maggiormente le nuove gener… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi anche

Incalzato direttamente sullamigratoria in Messico, il Presidente Usa Joe Biden ha ammesso la problematica ma harilanciato che si stanno muovendo per arginare il flusso " incluso ......ladi governo, Berlusconi venne ricovero in un ospedale nel principato di Monaco per controlli al cuore , soffrendo di un'aritmia cardiaca ricorrente, stavolta la problematica potrebbe...In Europa Instagram blocca la condivisione nei DM di foto o video che si autodistruggono: addio ai contenuti effimeri in chat ...Il PNRR è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ossia il programma di investimenti che l’Italia dovrà presentare alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU, lo strumento ...