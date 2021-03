Covid: zona rossa anche dopo Pasqua? Draghi: “Al lavoro per riaprire le scuole” (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Italia divisa per zone rosse e arancioni potrebbe restare così anche dopo il fine settimana di Pasqua. Le misure restrittive potrebbero allungarsi, nei tempi, con una “mini” proroga. “Abbiamo 4 vaccini sicuri e efficaci, ad aprile arriva anche Johnson&Johnson. L’obiettivo è vaccinare quante più persone possibile nel più breve tempo possibile: dobbiamo portare il ritmo a … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Italia divisa per zone rosse e arancioni potrebbe restare cosìil fine settimana di. Le misure restrittive potrebbero allungarsi, nei tempi, con una “mini” proroga. “Abbiamo 4 vaccini sicuri e efficaci, ad aprile arrivaJohnson&Johnson. L’obiettivo è vaccinare quante più persone possibile nel più breve tempo possibile: dobbiamo portare il ritmo a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

