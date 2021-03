**Covid: verso cabina regia con Draghi venerdì, riapertura scuole nel 'mirino'** (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Per ora non è stata ancora convocata, ma la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza chiamata a discutere delle nuove misure anti-Covid dovrebbe tenersi venerdì pomeriggio. Lo riferiscono fonti qualificate all'Adnkronos. venerdì a mezzogiorno è prevista la conclusione del Consiglio europeo al via da domani, mentre nel pomeriggio sono attesi i dati del report settimanale a cura dell'Iss. "Il presidente vuole che le decisioni vengano assunte sulla base di un accurato monitoraggio dei dati, a maggior ragione venerdì pomeriggio dovrebbe essere il giorno X", dice un ministro solitamente presente al tavolo di confronto. Intanto oggi in Aula, nel corso delle comunicazioni in vista dell'appuntamento europeo, il presidente del Consiglio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Per ora non è stata ancora convocata, ma laditra il premier Marioe le forze di maggioranza chiamata a discutere delle nuove misure anti-Covid dovrebbe tenersipomeriggio. Lo riferiscono fonti qualificate all'Adnkronos.a mezzogiorno è prevista la conclusione del Consiglio europeo al via da domani, mentre nel pomeriggio sono attesi i dati del report settimanale a cura dell'Iss. "Il presidente vuole che le decisioni vengano assunte sulla base di un accurato monitoraggio dei dati, a maggior ragionepomeriggio dovrebbe essere il giorno X", dice un ministro solitamente presente al tavolo di confronto. Intanto oggi in Aula, nel corso delle comunicazioni in vista dell'appuntamento europeo, il presidente del Consiglio ...

