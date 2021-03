Covid | verso cabina regia con Draghi venerdì | riapertura scuole nel ' mirino' **

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, maximulta di 5mila sterline a chi parte dal Regno Unito. Diventa legge il divieto di viaggio ai britannici,… - Agenzia_Italia : La Germania verso un lockdown radicale, chiusi anche i supermercati per 5 giorni - fattoquotidiano : EMERGENZA COVID / LE IPOTESI DEL GOVERNO Verso proroga misure fino all’11, ma non per le scuole [Leggi] - Telebari : Covid, Puglia verso nuove restrizioni: chiusura negozi alle 18 e tutto il giorno nel weekend di Pasqua - #Bari… - arabolik : RT @radiopopmilano: ?? Letta e Conte sempre più vicini. Verso l’alleanza PD-M5S ?? Food delivery, firmato un protocollo contro lo sfruttament… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid verso

... un obiettivocui l'intero Gruppo FS è impegnato quotidianamente, come lo è nella lotta ai ... Su questo fronte, in particolare, si registra l'accelerazione che la pandemia daha imposto alla ......di esportazione di vaccini antidall'Ue "verranno prese caso per caso", aggiunge Dombrovskis, rispondendo a chi gli chiede se la Commissione Europea sarebbe pronta a bloccare l'exportil ...Palermo 24 marzo 2021 – “Questa finanziaria non dà risposte ai settori colpiti dalla crisi economica covid, non dà risposte per gli esercenti, alle imprese alle partite IVA. Questa finanziaria non sia ...Per la quarta volta in due anni gli israeliani si sono recati alle urne nel tentativo di arrivare ad un governo che dia al paese la sospirata stabilità politica. Il primo ministro Benjamin Netanyahu e ...