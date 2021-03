Covid Veneto, Zaia: “Sperimentiamo vaccino per chiamata” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Domenica faremo il primo progetto sperimentale di accesso diretto” al vaccino anti Covid “senza prenotazione, per chiamate. Perché, lo dico sempre, se il computer si blocca bisogna avere un piano B”. Lo ha annunciato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ospite di ‘Restart’ in onda questa sera su Rai2. “Faremo un annuncio tramite i media e diremo: domenica prossima in tutta la provincia di Treviso, a 4.700 persone nate nel 1936. Si presentino e noi li vacciniamo tutti, partendo dalle 8 del mattino. Allo scoccare di ogni ora, un mese di nascita. Gennaio alle 8, febbraio alle 9 e così via. Noi li vacciniamo tutti, ci stiamo dando da fare”, ha aggiunto il governatore del Veneto. Zaia ha inoltre risposto al richiamo del premier Mario Draghi alle regioni: “Le categorie vaccinate ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Domenica faremo il primo progetto sperimentale di accesso diretto” alanti“senza prenotazione, per chiamate. Perché, lo dico sempre, se il computer si blocca bisogna avere un piano B”. Lo ha annunciato Luca, presidente della Regione, ospite di ‘Restart’ in onda questa sera su Rai2. “Faremo un annuncio tramite i media e diremo: domenica prossima in tutta la provincia di Treviso, a 4.700 persone nate nel 1936. Si presentino e noi li vacciniamo tutti, partendo dalle 8 del mattino. Allo scoccare di ogni ora, un mese di nascita. Gennaio alle 8, febbraio alle 9 e così via. Noi li vacciniamo tutti, ci stiamo dando da fare”, ha aggiunto il governatore delha inoltre risposto al richiamo del premier Mario Draghi alle regioni: “Le categorie vaccinate ...

