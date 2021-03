Covid: Toscana, riaperte le prenotazioni per vaccino AstraZeneca (Di mercoledì 24 marzo 2021) Firenze, 24 mar. - (Adnkronos) - Sono riaperte, da oggi mercoledì 24 marzo, in Toscana le prenotazioni con il vaccino AstraZeneca per i cittadini nati dal 1941 al 1944 (che non hanno ancora compiuto 80 anni), forze armate e forze dell'ordine, personale scolastico e universitario docente e non docente, purché in servizio. Le prenotazioni saranno possibili fino all'esaurimento dei posti disponibili (a ciascun posto corrisponde una dose di vaccino). Per collegarsi al portale https://prenotavaccino.sanita.Toscana.it/#/home Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Firenze, 24 mar. - (Adnkronos) - Sono, da oggi mercoledì 24 marzo, inlecon ilper i cittadini nati dal 1941 al 1944 (che non hanno ancora compiuto 80 anni), forze armate e forze dell'ordine, personale scolastico e universitario docente e non docente, purché in servizio. Lesaranno possibili fino all'esaurimento dei posti disponibili (a ciascun posto corrisponde una dose di). Per collegarsi al portale https://prenota.sanita..it/#/home

Advertising

NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - regionetoscana : #vaccinoCovid #COVID19 Chi si può vaccinare in Toscana, aggiornamenti sulla #vaccinazione per fragili e caregiver,… - Agenzia_Ansa : L'Italia rischia di diventare più rossa, Toscana in bilico. Verso la conferma per Calabria e Liguria. Il Molise spe… - PisaNews : Covid-19, sono 1.197 i nuovi casi in Toscana - - MysteryFaith424 : Da Toscana, leggere in giro solo del 'disastro della Lombardia' sul covid e vaccini, mi fa ridere. Mi fa anche un t… -