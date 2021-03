Covid, Toscana a rischio zona rossa da lunedì 29 marzo. La situazione nelle altre Regioni (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Regione verso il passaggio alla fascia con le maggiori restrizioni, dopo l'aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni, soprattutto a Firenze. Ecco qual è la situazione in tutto il Paese Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Regione verso il passaggio alla fascia con le maggiori restrizioni, dopo l'aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni, soprattutto a Firenze. Ecco qual è lain tutto il Paese

Advertising

NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - Agenzia_Ansa : L'Italia rischia di diventare più rossa, Toscana in bilico. Verso la conferma per Calabria e Liguria. Il Molise spe… - SkyTG24 : Covid, Toscana a rischio zona rossa da lunedì 29 marzo. La situazione nelle altre Regioni - BgGiamba : RT @NicolaPorro: Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a vaccinar… - MarcoToth4 : @pborghilivorno Dalla prossima settimana l assessore alla Sanità Toscana,promette accelerazione sulle vaccinazioni #COVID + -