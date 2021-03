Covid Toscana, 1.197 contagi: bollettino 24 marzo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 1.197 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 24 marzo, secondo i dati del bollettino anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.197 su 26.059 test di cui 16.369 tamponi molecolari e 9.690 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,59% (11,5% sulle prime diagnosi)”, scrive il presidente della regione su Facebook. Nel post Giani aggiunge: “Una bella notizia: al via la sperimentazione clinica del vaccino italiano Reithera all’Ospedale di Pisa. Siamo orgogliosi dell’eccellenza della ricerca scientifica in Toscana e delle donne e degli uomini impegnati su questo fronte con passione e spirito di servizio”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 1.197 ida coronavirus inoggi, 24, secondo i dati delanticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 1.197 su 26.059 test di cui 16.369 tamponi molecolari e 9.690 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,59% (11,5% sulle prime diagnosi)”, scrive il presidente della regione su Facebook. Nel post Giani aggiunge: “Una bella notizia: al via la sperimentazione clinica del vaccino italiano Reithera all’Ospedale di Pisa. Siamo orgogliosi dell’eccellenza della ricerca scientifica ine delle donne e degli uomini impegnati su questo fronte con passione e spirito di servizio”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - regionetoscana : #vaccinoCovid #COVID19 Chi si può vaccinare in Toscana, aggiornamenti sulla #vaccinazione per fragili e caregiver,… - Agenzia_Ansa : L'Italia rischia di diventare più rossa, Toscana in bilico. Verso la conferma per Calabria e Liguria. Il Molise spe… - infoitinterno : Covid Toscana, 1.197 contagi: bollettino 24 marzo - GazzChianti : ?? EMERGENZA/COVID - Covid-19 in Toscana, oggi è record di test: 26.059. Scoperti 1.197 nuovi positivi al virus. Tam… -