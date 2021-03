Covid, Sindaco Palermo “Stato e Regione si diano una mossa” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Non possiamo consentire che ci sia violazione del diritto alla salute, ma non possiamo neanche consentire che si determini la fine economica di una città e di tanti operatori economici. Per questo, l’appello a tutti di rispettare le norme di sicurezza sanitaria, ma anche forte fortissimo insieme agli operatori economici l’appello al Governo nazionale e a quello regionale perché si diano una mossa e intervengano concretamente”. Così il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che ha adottato nuove misure restrittive in seguito all’aumento dei contagi. vbd/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Non possiamo consentire che ci sia violazione del diritto alla salute, ma non possiamo neanche consentire che si determini la fine economica di una città e di tanti operatori economici. Per questo, l’appello a tutti di rispettare le norme di sicurezza sanitaria, ma anche forte fortissimo insieme agli operatori economici l’appello al Governo nazionale e a quello regionale perché siunae intervengano concretamente”. Così ildi, Leoluca Orlando, che ha adottato nuove misure restrittive in seguito all’aumento dei contagi. vbd/mrv/red su Il Corriere della Città.

