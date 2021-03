Covid, Simona Ventura è guarita: 'Un sollievo'. Poi il nuovo affondo a Bassetti (Di mercoledì 24 marzo 2021) La conduttrice ha annunciato la negatività del tampone all'indomani della lite con il virologo avvenuta nel programma ... Leggi su today (Di mercoledì 24 marzo 2021) La conduttrice ha annunciato la negatività del tampone all'indomani della lite con il virologo avvenuta nel programma ...

Advertising

RaiNews : I vaccini come soluzione per uscire dalla pandemia scatenata dal Covid-19. L'invito a non avere timore di vaccinars… - repubblica : Scontro Bassetti-Simona Ventura. L’infettivologo: 'Si prenda la laurea e venga a fare il mio mestiere' - Corriere : Bassetti contro Ventura: «Prenda la laurea e venga a fare il mio mestiere» - frank9you : RT @vicevongola: Sembra che per Bassetti curarsi sia sbagliato. - Giokin2 : RT @tempoweb: Bassetti-Ventura, scontro a Cartabianca. Lei: guarita con questa cura. Lui furioso: non può essere vero #simonaventura #matte… -