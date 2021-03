Covid, scuola e vaccini: cosa ha detto Draghi in Senato (Di mercoledì 24 marzo 2021) Emergenza Covid in Italia e la speranza di riaprire la scuola subito dopo Pasqua, almeno per i più piccoli. L’appello a restare uniti, lo sguardo rivolto alle riaperture che il Paese attende e la campagna vaccinale da portare avanti, centrando l’obiettivo di mezzo milione di somministrazioni al giorno. E con un occhio attento agli anziani, che non devono essere trascurati ma, al contrario, essere il primo pensiero, il primo step della campagna vaccinale. Il premier Mario Draghi torna in Aula al Senato, nel pomeriggio sarà alla Camera, per la prima volta dopo il voto di fiducia che ha dato vita al suo governo. Lo fa per tenere le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizierà domani, per poi concludersi venerdì: avrebbe dovuto tenersi a Bruxelles, ma la pandemia costringe, ancora una volta, al confronto tra i ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Emergenzain Italia e la speranza di riaprire lasubito dopo Pasqua, almeno per i più piccoli. L’appello a restare uniti, lo sguardo rivolto alle riaperture che il Paese attende e la campagna vaccinale da portare avanti, centrando l’obiettivo di mezzo milione di somministrazioni al giorno. E con un occhio attento agli anziani, che non devono essere trascurati ma, al contrario, essere il primo pensiero, il primo step della campagna vaccinale. Il premier Mariotorna in Aula al, nel pomeriggio sarà alla Camera, per la prima volta dopo il voto di fiducia che ha dato vita al suo governo. Lo fa per tenere le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizierà domani, per poi concludersi venerdì: avrebbe dovuto tenersi a Bruxelles, ma la pandemia costringe, ancora una volta, al confronto tra i ...

