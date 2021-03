Covid | scoperto in Italia un farmaco che può bloccare il virus

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – “Il composto I3C ha dimostrato di essere in grado di bloccare, in vitro, l’uscita e la replicazione del virus Sars-Cov 2 dalle cellule malate. Si tratta di un composto naturale, ben tollerato nell’uomo, conosciuto come Indolo-3-Carbinolo (I3C) e quindi utilizzabile come antivirale, da solo oppure in combinazione con altre terapie. Necessita ora di essere ulteriormente studiato nell’ambito di una sperimentazione clinica per confermare la sua reale efficacia nel trattamento del COVID-19?. A renderlo noto l’ospedale San Raffaele di Roma.