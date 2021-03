**Covid: Scanzi a Gomez, 'tacere del vaccino? Non ho nulla da nascondere'** (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Peter Gomez "ha detto una cazzata, caro il mio Peter, capita anche a te. Perché ha detto 'Scanzi doveva vaccinarsi ma non doveva dirlo'. Mi sarei vergognato se l'avessi fatto Peter, perché se l'avessi fatto e non l'avessi detto intanto avrei dato la sensazione di uno che si vergognava e aveva qualcosa da nascondere e proprio non ho nulla da nascondere". Così, in una diretta Facebook, Andrea Scanzi torna sulle infuocate polemiche che lo hanno investito dopo che ha fatto il vaccino contro il Covid, e risponde al collega del Fatto Quotidiano Peter Gomez. "Se non l'avessi detto -prosegue il giornalista- non avrei avuto l'effetto di invogliare tante persone a vaccinarsi, come è successo soprattutto nella mia città, perché c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Peter"ha detto una cazzata, caro il mio Peter, capita anche a te. Perché ha detto 'doveva vaccinarsi ma non doveva dirlo'. Mi sarei vergognato se l'avessi fatto Peter, perché se l'avessi fatto e non l'avessi detto intanto avrei dato la sensazione di uno che si vergognava e aveva qualcosa dae proprio non hoda". Così, in una diretta Facebook, Andreatorna sulle infuocate polemiche che lo hanno investito dopo che ha fatto ilcontro il Covid, e risponde al collega del Fatto Quotidiano Peter. "Se non l'avessi detto -prosegue il giornalista- non avrei avuto l'effetto di invogliare tante persone a vaccinarsi, come è successo soprattutto nella mia città, perché c'è ...

