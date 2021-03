**Covid: Salvini, 'bloccare vaccini Astrazeneca che sono in Italia'** (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Fino a che tu non rispetti quello previsto dal contratto io te li blocco". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro, a proposito delle dosi di vaccino Astrazeneca ferme ad Anagni. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Fino a che tu non rispetti quello previsto dal contratto io te li blocco". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Stasera' su Retequattro, a proposito delle dosi di vaccinoferme ad Anagni.

