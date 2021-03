**Covid: Salvini, ‘aprile sia il mese per resurrezione per tutti italiani’** (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Gli italiani stanno subendo da un anno questa vita a distanza. Che aprile sia veramente l’inizio della rinascita, della resurrezione, non solo di nostro Signore Gesù Cristo per chi crede, ma anche di sessanta milioni di italiani che si meritano un prudente, graduale, ritorno alla vita”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Stasera Italia’ su Retequattro.“Fortunatamente -ha aggiunto- i dati delle terapie intensive e dei contagi ci dicono che la crescita della curva si è fermata, quindi ancora qualche giorno di pazienza e poi penso ci si possa riaffacciare con un calendario di aperture nel mese di aprile, ovviamente prima le regioni gialle”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Gli italiani stanno subendo da un anno questa vita a distanza. Che aprile sia veramente l’inizio della rinascita, della, non solo di nostro Signore Gesù Cristo per chi crede, ma anche di sessanta milioni di italiani che si meritano un prudente, graduale, ritorno alla vita”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di ‘Stasera Italia’ su Retequattro.“Fortunatamente -ha aggiunto- i dati delle terapie intensive e dei contagi ci dicono che la crescita della curva si è fermata, quindi ancora qualche giorno di pazienza e poi penso ci si possa riaffacciare con un calendario di aperture neldi aprile, ovviamente prima le regioni gialle”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Il generale Figliuolo, archiviati Arcuri e le primule, ha già acquistato 150mila dosi di anticorpi monocl… - Open_gol : Magliettina e mascherina di “#ioapro”. Così Salvini incoraggiava le proteste dei ristoratori, che ora lo accusano d… - Adnkronos : #Vaccini #Lombardia, #Salvini: 'Già data prima dose a metà over 80' - zazoomblog : Covid: Salvini ‘bloccare vaccini Astrazeneca che sono in Italia’ - #Covid: #Salvini #‘bloccare #vaccini - micarie75 : @matteosalvinimi peccato il Lazio sia all'80% e stia aprendo le adesioni per gli over 70. La Lombardia è la regione… -