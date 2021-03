Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Il generale Figliuolo, archiviati Arcuri e le primule, ha già acquistato 150mila dosi di anticorpi monocl… - Open_gol : Magliettina e mascherina di “#ioapro”. Così Salvini incoraggiava le proteste dei ristoratori, che ora lo accusano d… - MgMariagrazia : RT @LFacciato: #Letta e #Conte si sono incontrati ed hanno discusso suo prossimi passi che faranno insieme su: COVID:insultare #Salvini. EC… - TV7Benevento : **Covid: Salvini, 'aprile sia il mese per resurrezione per tutti italiani'**... - FabryWrath : RT @ChiodiDonatella: MA #SCANZI CONTRO #DRAGHI PERCHÉ CON #SALVINI IL #GOVERNO VA TROPPO A #DESTRA? Il #vaccino contro il #Covid. Ma contr… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Salvini

Agenzia ANSA

Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro.Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro. "Fortunatamente - ha aggiunto - i dati delle terapie intensive e dei contagi ci dicono che la ...Sit-in delle imprese davanti alla sede dell'Assemblea regionale siciliana organizzata da Confcommercio per chiedere aiuti contro la crisi ...Il Cavaliere era ricoverato da lunedì per controlli. Silvio Berlusconi è stato dimesso intorno alle 17.25 di mercoledì dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da lunedì per controlli ...