Covid, ritorno a scuola e riaperture dopo Pasqua: ecco il piano di Draghi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Durante le dichiarazioni al Parlamento del 24 marzo, il premier ha spiegato che l'intenzione dell'esecutivo è di riaprire gli istituti subito dopo Pasqua, alla fine della validità delle attuali misure restrittive, anche nelle zone rosse e a partire da asili ed elementari. Il ministro Bianchi: con il decreto Sostegni stanziati 300 milioni, 150 per interventi di carattere sanitario e 150 per le attività formative Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 24 marzo 2021) Durante le dichiarazioni al Parlamento del 24 marzo, il premier ha spiegato che l'intenzione dell'esecutivo è di riaprire gli istituti subito, alla fine della validità delle attuali misure restrittive, anche nelle zone rosse e a partire da asili ed elementari. Il ministro Bianchi: con il decreto Sostegni stanziati 300 milioni, 150 per interventi di carattere sanitario e 150 per le attività formative

