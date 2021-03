Covid, risalgono i contagi (21.267), 460 i decessi. Nel Lazio vaccinazioni spedite, ma a Roma 700 casi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Come al solito è abbastanza altalenante la situazione coronavirus, rispetto ai giorni scorsi infatti oggi son tornati a crescere i contagi ma, di contro, si sono apparentemente stabilizzati i ricoveri ospedalieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti ben 363.767 ‘tamponi misti’ (antigenici e molecolari calcolati insieme), che hanno individuato 21.267 nuovi contagi, che hanno espresso un tasso di positività pari al 5,8%. Inoltre, informa ancora bollettino quotidiano del ministero della Salute, nel Paese gli attualmente positivi (ma non necessariamente tutti ‘malati’), sono 561.308. Altro che riaperture! Anche oggi è Lombardia la regione maggiormente colpita, con addirittura 4.282 nuovi casi. Seguono quindi il Piemonte (2.223), la Campania (2.045), il Veneto (2.042), l’Emilia Romagna (1.725), e Lazio ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 marzo 2021) Come al solito è abbastanza altalenante la situazione coronavirus, rispetto ai giorni scorsi infatti oggi son tornati a crescere ima, di contro, si sono apparentemente stabilizzati i ricoveri ospedalieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti ben 363.767 ‘tamponi misti’ (antigenici e molecolari calcolati insieme), che hanno individuato 21.267 nuovi, che hanno espresso un tasso di positività pari al 5,8%. Inoltre, informa ancora bollettino quotidiano del ministero della Salute, nel Paese gli attualmente positivi (ma non necessariamente tutti ‘malati’), sono 561.308. Altro che riaperture! Anche oggi è Lombardia la regione maggiormente colpita, con addirittura 4.282 nuovi. Seguono quindi il Piemonte (2.223), la Campania (2.045), il Veneto (2.042), l’Emiliagna (1.725), e...

