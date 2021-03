Covid: regista Veronesi, 'liste vaccino non tornano, perché giornalisti prima di me?' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Queste liste non tornano. Per niente. Ci sono categorie tipo i giornalisti che non si capisce perché devono essere vaccinate prima di me. Che compito svolgono di così importante più di me? Io faccio film, scrivo storie, intrattenimento. E beh? Che e' meno di un talk?". Il regista Giovanni Veronesi attacca così, su Twitter, il piano vaccinale messo a punto dal governo. "Non torna nulla -scrive il cineasta- Devono vaccinare subito le categorie a rischio e invece ci sono ancora ottantenni che ancora non sanno dove devono andare. Ma che cazzo di organizzazione e'?". La libertà di vaccinarsi "non è solo per chi non vuole deve essere anche per chi vuole. Ma se mi vaccini ad novembre prossimo quando il virus non c'e' più o quasi ci sarà gente che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Questenon. Per niente. Ci sono categorie tipo iche non si capiscedevono essere vaccinatedi me. Che compito svolgono di così importante più di me? Io faccio film, scrivo storie, intrattenimento. E beh? Che e' meno di un talk?". IlGiovanniattacca così, su Twitter, il piano vaccinale messo a punto dal governo. "Non torna nulla -scrive il cineasta- Devono vaccinare subito le categorie a rischio e invece ci sono ancora ottantenni che ancora non sanno dove devono andare. Ma che cazzo di organizzazione e'?". La libertà di vaccinarsi "non è solo per chi non vuole deve essere anche per chi vuole. Ma se mi vaccini ad novembre prossimo quando il virus non c'e' più o quasi ci sarà gente che ...

TV7Benevento : Covid: regista Veronesi, 'liste vaccino non tornano, perché giornalisti prima di me?'... - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Giuseppe #Tornatore regista degli #Spot per il vaccino anti-Covid invece di Promuovere la Terapia da casa, attraverso… - FabioDAchille : RT @Damiano_Coletta: Il corto dell'ass. Diaphorà nel bando 'La Cultura e l'Arte al tempo del #Covid'. Una storia semplice, di amicizia, che… - Iontaaa : RT @Damiano_Coletta: Il corto dell'ass. Diaphorà nel bando 'La Cultura e l'Arte al tempo del #Covid'. Una storia semplice, di amicizia, che… - TylerD81 : Chiude per crisi da Covid l’Azzurro Scipioni,storica sala d’essai romana.Parla il proprietario Silvano Agosti,regis… -