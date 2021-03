Covid Puglia, oggi 1.709 contagi 38 morti: bollettino 24 marzo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 1.709 i nuovi contagi da coronavirus e 38 i morti registrati oggi, 24 marzo, in Puglia, a fronte di 10.919 test. Sono i dati essenziali del bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione xche evidenziano un lieve aumento del numero di nuovi casi positivi al Covid-19 oggi a fronte di una diminuzione del numero dei test: ieri i nuovi contagi erano 1.664 su 13.390 tamponi. Anche il numero di decessi si mantiene alto, nonostante un lieve calo. Diminuisce, di poco, anche la quota di pazienti ricoverati che sono 1.988 mentre ieri erano 2.011 (-23). I casi positivi sono stati 755 in provincia di Bari, 142 in provincia di Brindisi, 142 nella provincia Bat, 55 in provincia di Foggia, 309 in provincia di Lecce, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 1.709 i nuovida coronavirus e 38 iregistrati, 24, in, a fronte di 10.919 test. Sono i dati essenziali delepidemiologico quotidiano stilato dalla Regione xche evidenziano un lieve aumento del numero di nuovi casi positivi al-19a fronte di una diminuzione del numero dei test: ieri i nuovierano 1.664 su 13.390 tamponi. Anche il numero di decessi si mantiene alto, nonostante un lieve calo. Diminuisce, di poco, anche la quota di pazienti ricoverati che sono 1.988 mentre ieri erano 2.011 (-23). I casi positivi sono stati 755 in provincia di Bari, 142 in provincia di Brindisi, 142 nella provincia Bat, 55 in provincia di Fa, 309 in provincia di Lecce, ...

