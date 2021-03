Covid, proroga delle restrizioni pasquali: l’ipotesi preoccupa (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le restrizioni previste fino a Pasqua potrebbero essere prorogate di qualche altro giorno, l’ipotesi della mini proroga preoccupa, cosa si sa Le norme restrittive imposte dal Governo Draghi fino a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lepreviste fino a Pasqua potrebbero esserete di qualche altro giorno,della mini, cosa si sa Le norme restrittive imposte dal Governo Draghi fino a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid proroga Covid, da Palazzo Chigi nessuna decisione sulla proroga delle misure restrittive Il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che a Palazzo Chigi non è stata presa nessuna decisione in merito alla possibilità di prorogare le misure restrittive anti Covid previste fino al 6 aprile. "Ci confronteremo nei prossimi giorni e prenderemo le decisioni. Oggi abbiamo analizzato la curva ma non abbiamo discusso di misure e non c'è alcuna decisione che va ...

Speranza: proroga misure dopo Pasqua, nessuna decisione presa Il ministro della Salute a Cartabianca Rai3. Il governo si è confrontato con i tecnici, ma non è stato deciso di prorogare lo stato di emergenza attuale all'11 aprile. Lo ha detto il ministro della ...

Covid, verso proroga delle misure fino all’11 aprile. Infanzia, primaria e medie aperte anche in zone rosse: ipotesi Governo Orizzonte Scuola Covid: Verso nuovo decreto, al vaglio graduali aperture Il premier Mario Draghi aveva detto: "La scuola sarà la prima a riaprire quando la situazione dei contagi lo permetterà. Riprendendo perlomeno la frequenza fino alla prima media". "Valutare la riapert ...

Zona rossa dopo Pasqua e nuove regole scuola: le ipotesi Possibili restrizioni in Italia anche dopo la Pasqua in zona rossa, con una mini proroga delle misure e dei divieti per arginare la diffusione del Covid e delle sue varianti, ma con spiragli che ...

