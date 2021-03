Covid, nuova zona rossa in Sicilia: ad Acate (Ragusa) chiudono anche le scuole (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ordinanza entrerà in vigore dopodomani, 26 marzo e sarà valida fino al 6 aprile compreso. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dal sindaco della città e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni, certificato dall’Asp. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ordinanza entrerà in vigore dopodomani, 26 marzo e sarà valida fino al 6 aprile compreso. Il provvedimento, che prevedela chiusura delle, è stato richiesto dal sindaco della città e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni, certificato dall’Asp. L'articolo .

