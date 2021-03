Covid, nel mondo ritardi e cancellazioni per prenotazione vaccino meningococco (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’onda lunga della pandemia Covid-19 ha colpito seriamente la prevenzione contro la meningite meningococcica, malattia batterica che può uccidere in meno di 24 ore. E’ quanto emerge da un’indagine Ipsos condotta per conto di Gsk negli ultimi 12 mesi. Il sondaggio ha preso in considerazioni le opinioni di 4.962 genitori di bambini di età compresa tra 11-18 anni negli Stati Uniti e tra 0-4 anni nel Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Argentina, Brasile e Australia. Ebbene, dall’indagine emerge che i “genitori il cui figlio aveva un appuntamento per la vaccinazione contro la meningite programmato durante la pandemia da Covid-19, il 50% ha afferma che è stato ritardato o annullato a causa della situazione di contagio”. L’indagine è state presentata oggi in un webinar ‘La vaccinazione antimeningococcica nell’era Covid-19’. Secondo il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’onda lunga della pandemia-19 ha colpito seriamente la prevenzione contro la meningite meningococcica, malattia batterica che può uccidere in meno di 24 ore. E’ quanto emerge da un’indagine Ipsos condotta per conto di Gsk negli ultimi 12 mesi. Il sondaggio ha preso in considerazioni le opinioni di 4.962 genitori di bambini di età compresa tra 11-18 anni negli Stati Uniti e tra 0-4 anni nel Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Argentina, Brasile e Australia. Ebbene, dall’indagine emerge che i “genitori il cui figlio aveva un appuntamento per la vaccinazione contro la meningite programmato durante la pandemia da-19, il 50% ha afferma che è stato ritardato o annullato a causa della situazione di contagio”. L’indagine è state presentata oggi in un webinar ‘La vaccinazione antimeningococcica nell’era-19’. Secondo il ...

