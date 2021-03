Covid: Moratti, 'ci scusiamo con anziani, in Lombardia ne abbiamo vaccinati oltre 50%' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Milano, 24 mar. (Adnkronos) - Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, in un'intervista a 'la Repubblica' si scusa "con i cittadini", soprattutto anziani, che nelle ultime settimane sono state vittime della disorganizzazione della campagna vaccinale lombarda, e assicura che con la nuova piattaforma di Poste si eviteranno disguidi, come quello di mandare gli anziani a farsi vaccinare a decine di chilometri da casa. "La tecnologia di Poste ci assicura proprio questa 'geolocalizzazione' - spiega Moratti - che incroci i cittadini da vaccinare con il centro vaccinale più vicino. Ma devo fare un avvertimento. Per serietà bisogna dire che abbiamo ancora questa 'coda' da gestire nel passaggio da Aria a Poste". "È un passaggio che mi preoccupa e che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Milano, 24 mar. (Adnkronos) - Il vicepresidente di Regionee assessore al Welfare, Letizia, in un'intervista a 'la Repubblica' si scusa "con i cittadini", soprattutto, che nelle ultime settimane sono state vittime della disorganizzazione della campagna vaccinale lombarda, e assicura che con la nuova piattaforma di Poste si eviteranno disguidi, come quello di mandare glia farsi vaccinare a decine di chilometri da casa. "La tecnologia di Poste ci assicura proprio questa 'geolocalizzazione' - spiega- che incroci i cittadini da vaccinare con il centro vaccinale più vicino. Ma devo fare un avvertimento. Per serietà bisogna dire cheancora questa 'coda' da gestire nel passaggio da Aria a Poste". "È un passaggio che mi preoccupa e che ...

MauroBenetti6 : RT @ElioLannutti: Covid, anziani chiamati al Palasport di Codogno per la vaccinazione ma era chiuso. Il trio dei migliori: Fontana, Bertola… - MauroBenetti6 : RT @serebellardinel: Di male in peggio nella #Lombardia a guida @LegaSalvini di #Fontana e #Moratti!!!! Anziani chiamati al Palasport di #… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Covid Lombardia, Moratti: “Agli anziani chiediamo scusa. Sui vaccini ora si corre” - MauroMentore : @pazzoperrep Oggi pensavo no covid, ma, da lombardo, non ho resistito all'intervista di Bei su Moratti. Poi Vitale… - massimo_fares : RT @serebellardinel: Di male in peggio nella #Lombardia a guida @LegaSalvini di #Fontana e #Moratti!!!! Anziani chiamati al Palasport di #… -