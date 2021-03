Covid, Lombardia 'rossa' fino a Pasqua | Marche, primi due casi in Italia di variante newyorkese | Germania, Merkel revoca il lockdown ... (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Lombardia resterà in zona rossa fino a Pasqua. 'L'indice Rt è stabile, non abbiamo elementi per tornare indietro', ha detto il direttore generale Welfare della Lombardia, Giovanni Pavesi. Nelle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 marzo 2021) Laresterà in zona. 'L'indice Rt è stabile, non abbiamo elementi per tornare indietro', ha detto il direttore generale Welfare della, Giovanni Pavesi. Nelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia Bertolaso: 'Criticarmi è uno sport...'. E lascia la diretta di Sky Tg24. Bertolaso: 'Criticarmi è uno sport...'. E lascia la diretta di Sky Tg24. VIDEO Scintille durante l'intervista di Guido Bertolaso , consulente per il piano vaccinale contro il Covid in Lombardia, ospite questa mattina su Sky Tg24 all'interno della trasmissione Buongiorno. Bertolaso ha infatti lasciato bruscamente il collegamento con la giornalista Tonia Cartolano , irritato ...

'In Lombardia nessun elemento per passaggio in arancio' ... ha detto il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi , nel corso di un'... con effetto immediato", la possibilità di prenotare la vaccinazione anti Covid - 19, mediante ...

Vaccini Covid in Lombardia, Bertolaso: "Caos limitato e contenuto" IL GIORNO VACCINI, A.R.I.A. DI BUFERA: INVESTITI 22 MILIONI NEL SISTEMA DEGLI SMS. “SALVAGENTE” DALLE POSTE AD APRILE MILANO – Regione Lombardia vuole accelerare e sostituire al più presto il sistema di prenotazione per le vaccinazioni anti-Covid creato da Aria. Poste Italiane potrebbe entrare in gioco prima rispetto ...

Saremo "zona rossa" anche dopo Pasqua? Le restrizioni potrebbero proseguire anche dopo Pasqua anche se c'è fiducia per un calo dei contagi. Sulla scuola sarà scontro tra "rigoristi" e "aperturisti" ...

