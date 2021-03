Covid, le nuove linee guida del governo: punti vaccinali aperti 12 ore al giorno per somministrare 672 dosi, una ogni 10 minuti (Di giovedì 25 marzo 2021) Le linee del governo sembrano essere chiarissime: 672 vaccinazioni anti-Covid al giorno nei punti vaccinali territoriali straordinari più grandi dove saranno previste 8 linee di somministrazione. Dovranno restare aperti per 12 ore (fino a 8 nei punti mobili): all’interno è stata prevista una permanenza di circa 10 minuti «dall’ingresso alla vaccinazione eseguita». Lo prevede un documento che domani, 25 marzo, verrà illustrato dai tecnici del governo alle Regioni. Si parla di un piano definito «non vincolante» ma che ha lo scopo di «suggerire un modello organizzativo, funzionale e omogeneo» che «possa essere di riferimento per l’incremento della capacità vaccinale sul territorio». Il Commissario ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) Ledelsembrano essere chiarissime: 672 vaccinazioni anti-alneiterritoriali straordinari più grandi dove saranno previste 8di somministrazione. Dovranno restareper 12 ore (fino a 8 neimobili): all’interno è stata prevista una permanenza di circa 10«dall’ingresso alla vaccinazione eseguita». Lo prevede un documento che domani, 25 marzo, verrà illustrato dai tecnici delalle Regioni. Si parla di un piano definito «non vincolante» ma che ha lo scopo di «suggerire un modello organizzativo, funzionale e omogeneo» che «possa essere di riferimento per l’incremento della capacità vaccinale sul territorio». Il Commissario ...

