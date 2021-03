COVID Lazio – Il bollettino di oggi 24 marzo: Rt in calo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Da circa due settimane la Regione Lazio, così come la maggior parte delle regioni in Italia, si è vista costretta a inasprire le norme per l’emergenza COVID-19 cambiando la zona di riferimento. In particolare, dal 15 marzo, il Lazio è passato in zona rossa, ma da lunedì prossimo la situazione potrebbe migliorare con il declassamento in zona arancione. Il bollettino di oggi è infatti confortante, nonostante il lieve aumento dei casi: “Su oltre 37.000 test effettuati, di cui circa 19.000 antigenici, si registrano 1.709 casi positivi (+218 nelle ultime 24 ore), 30 i decessi (4 in più di ieri) e +1.714 i guariti“. Il commento di D’Amato L’Assessore alla Sanità regionale D’Amato, come accade ogni giorno, ha commentato i numeri raccolti nella giornata di oggi: “Aumentano ... Leggi su romanotizie24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Da circa due settimane la Regione, così come la maggior parte delle regioni in Italia, si è vista costretta a inasprire le norme per l’emergenza-19 cambiando la zona di riferimento. In particolare, dal 15, ilè passato in zona rossa, ma da lunedì prossimo la situazione potrebbe migliorare con il declassamento in zona arancione. Ildiè infatti confortante, nonostante il lieve aumento dei casi: “Su oltre 37.000 test effettuati, di cui circa 19.000 antigenici, si registrano 1.709 casi positivi (+218 nelle ultime 24 ore), 30 i decessi (4 in più di ieri) e +1.714 i guariti“. Il commento di D’Amato L’Assessore alla Sanità regionale D’Amato, come accade ogni giorno, ha commentato i numeri raccolti nella giornata di: “Aumentano ...

nzingaretti : Da oggi nel Lazio il vaccino anti Covid si prenota anche sull’app #SaluteLazio. Innoviamo per sconfiggere il virus… - Adnkronos : ++#Vaccinocovid @RegioneLazio, da venerdì anche di notte++ - SkyTG24 : Covid Lazio, vaccino Johnson & Johnson sarà distribuito a farmacie - zazoomblog : COVID Lazio – Il bollettino di oggi 24 marzo: Rt in calo - #COVID #Lazio #bollettino #marzo: - alex459213 : RT @AnsaRomaLazio: Covid: nel Lazio Rt intorno a 1, 'cauto ottimismo'. Assessore D'Amato, stime indicano valore in lieve calo #ANSA https:/… -