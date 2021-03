Covid, la Lombardia supera le 30mila vittime. La regione in zona rossa fino a Pasqua (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Lombardia ha superato la soglia dei 30mila decessi con i 110 morti per Covid registrati oggi. Esattamente a 30.085 e quindi un terzo di tutte le vittime in Italia. Un dato che arriva mentre è ancora in corso la polemica sulla campagna vaccinale lenta e piena di disguidi ed errori. Sono 4.282 i nuovi positivi su 59.626 tamponi effettuati, con un rapporto del 7,1%. Le persone in terapia intensiva sono 845 (+9), quelle ricoverate in altri reparti 7.178 (+13). A Milano i nuovi casi sono 1.062. Con una situazione epidemiologica che non migliora svaniscono le speranze della regione di tornare presto in zona arancione. “Siamo in zona rossa fino a Pasqua – ha detto il direttore generale del Welfare di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lahato la soglia deidecessi con i 110 morti perregistrati oggi. Esattamente a 30.085 e quindi un terzo di tutte lein Italia. Un dato che arriva mentre è ancora in corso la polemica sulla campagna vaccinale lenta e piena di disguidi ed errori. Sono 4.282 i nuovi positivi su 59.626 tamponi effettuati, con un rapporto del 7,1%. Le persone in terapia intensiva sono 845 (+9), quelle ricoverate in altri reparti 7.178 (+13). A Milano i nuovi casi sono 1.062. Con una situazione epidemiologica che non migliora svaniscono le speranze delladi tornare presto inarancione. “Siamo in– ha detto il direttore generale del Welfare di ...

