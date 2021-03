Covid Italia | oggi 21 267 contagi e 460 morti | dati 24 marzo

(Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 21.267 ida coronavirus in, mercoledì 24, secondo idel bollettino della Protezione Civile. La tabella pubblicata dal ministero della Salute riporta 460, un dato che porta a 106.339 il totale dei decessi nel Paese dall'inizio della pandemia di-19. LOMBARDIA - Sono 4.282 i nuovidi Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di, 24. Si registrano altri 110, un dato che porta a 30.085 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di-19. Da ieri sono stati processati 59.626, il tasso di positività è al 7,1%. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 7.178 i ...

Il presidente Zaia lo ha detto esplicitamente in uno dei suoi ultimi punti stampa quotidiani sul Covid: "Evitiamo false informazioni, il metodo non è questa nuova tendenza di andare nei punti ...