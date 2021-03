Covid Italia, giuslavorista Failla: “Senza vaccino niente stipendio?sentenza Belluno non dice questo” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Senza vaccinazione non c’è stipendio. Ha fatto molto scalpore questa notizia della sospensione Senza retribuzione di alcuni dipendenti di una struttura sanitaria per aver rifiutato il vaccino, così come avrebbe deciso il giudice di Belluno Anna Travia. Ne è sorta una vulgata, ahimè, del tutto fuorviante, che ritengo doveroso correggere. In realtà, a leggere il provvedimento le cose sono molto ma molto diverse.”. Così Luca Failla, giuslavorista e avvocato di Deloitte Legal, con Adnkronos/LabItalia, sulla sentenza del giudice di Belluno riguardo alcuni sanitari che avevano rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid 19. Secondo Failla, infatti, “i lavoratori non erano stati ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) “vaccinazione non c’è stipendio. Ha fatto molto scalpore questa notizia della sospensioneretribuzione di alcuni dipendenti di una struttura sanitaria per aver rifiutato il, così come avrebbe deciso il giudiAnna Travia. Ne è sorta una vulgata, ahimè, del tutto fuorviante, che ritengo doveroso correggere. In realtà, a leggere il provvedimento le cose sono molto ma molto diverse.”. Così Lucae avvocato di Deloitte Legal, con Adnkronos/Lab, sulla sentenza del giudiriguardo alcuni sanitari che avevano rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione anti-19. Secondo, infatti, “i lavoratori non erano stati ...

Advertising

LegaSalvini : ?? IL TEMPO: 'COVID, L'ITALIA HA NASCOSTO TUTTO. DER SPIEGEL ALL'ATTACCO: CONTE RISCHIA IL PROCESSO DEL SECOLO' - Agenzia_Italia : La Germania verso un lockdown radicale, chiusi anche i supermercati per 5 giorni - ilriformista : Il dossier impietoso del settimanale tedesco Der Spiegel che fa a pezzi il ‘Modello Italia’ e che parla di “fallime… - tj_parkerjr : RT @GiorgiaMeloni: Nuovo sbarco di immigrati clandestini in Italia, con 5 positivi al Covid. Mentre il governo continua a chiudere attività… - luisamosello : RT @LaStampa: Vaccino anti-Covid, le cooperative a disposizione per allestire hotspot in tutt'Italia -