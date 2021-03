Covid | insonnia e stress aumentano le possibilità di contrarre il virus

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Alessandro Nunziati Dormire bene rinforza le difese immunitarie, questo è risaputo, soprattutto in questo periodo, ci siamo resi conto dell’importanza di un organismo forte per prevenire e affrontare malattie fino ad oggi sconosciute, come il Corona. Secondo uno studio della Johns Hopkins University di Baltimora, pubblicato sulla rivista scientifica Bmj Nutrition Prevention & Health e riportato da Impronta Unika .

Per stare alla larga dal meglio non saltare le ore di sonno. Secondo gli scienziati della Johns Hopkins University di Baltimora, infatti, le persone che soffrono di o di stress lavorativo hanno ...In particolare oggi con l'emergenzasi tende a praticare soprattutto dentro le mura ... che vanta numerose proprietà benefiche, distende i nervi, aiuta a ridurre l', distende la ...La pandemia sta rivoltando come un calzino anche il mercato, le vendite, i fatturati. E per le aziende farmaceutiche la pandemia non è sinonimo di affari d'oro, anzi: nel 2020 le vendite di prodotti t ...Il peso più grande del Coronavirus lo hanno portato le donne, che si sono mostrate pronte ad adattarsi ai cambiamenti, ma con conseguenze psicologiche ed emozionali importanti, come il disturbo post t ...