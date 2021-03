Covid: in ogni città un centro vaccini. Zona rossa e scuola dopo Pasqua: cosa cambierà (Di mercoledì 24 marzo 2021) Fabrizio Curcio, il nuovo capo della Protezione civile nominato dal premier Draghi, promette che “in ogni città ci sarà un centro ad hoc” per le vaccinazioni. E invita le regioni a procedere speditamente con la somministrazione delle dosi rispettando le fasce d’età. Nel governo si profila un acceso dibattito sulle misure restrittive da aprile, dopo la Zona rossa di Pasqua. Non è escluso che vengano prolungate. Così come potrebbero invece riaprire le scuole primarie. Protezione civile in campo Per aiutare le Regioni Fabrizio Curcio mette a disposizione i 200mila uomini della Protezione civile. “È necessario un maggiore coordinamento e la condivisione degli obiettivi pur mantenendo la diversificazione per territorio. E il seguire le indicazioni contenute nel piano”, ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 24 marzo 2021) Fabrizio Curcio, il nuovo capo della Protezione civile nominato dal premier Draghi, promette che “inci sarà unad hoc” per le vaccinazioni. E invita le regioni a procedere speditamente con la somministrazione delle dosi rispettando le fasce d’età. Nel governo si profila un acceso dibattito sulle misure restrittive da aprile,ladi. Non è escluso che vengano prolungate. Così come potrebbero invece riaprire le scuole primarie. Protezione civile in campo Per aiutare le Regioni Fabrizio Curcio mette a disposizione i 200mila uomini della Protezione civile. “È necessario un maggiore coordinamento e la condivisione degli obiettivi pur mantenendo la diversificazione per territorio. E il seguire le indicazioni contenute nel piano”, ...

