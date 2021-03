Covid, in Lombardia superati i 30 mila morti: oggi 4.282 nuovi casi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Covid, in Lombardia superati 30 mila morti: 4.282 nuovi casi Dopo il caos vaccini che si è verificato nei giorni scorsi nella regione tra le più colpite dal Covid in Italia, arrivano altre brutte notizie per la Lombardia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.282 nuovi casi, di cui 160 ‘debolmente positivi’, e 110 morti. Dall’inizio dell’epidemia i decessi superano quota 30 mila, arrivando a 30.085. I tamponi processati sono stati 59.626 (di cui 39.623 molecolari e 20.003 antigenici), con un tasso di positività del 7,1%. I guariti/dimessi sono 2.256 (totale complessivo: 577.693, di cui 5.778 dimessi e 571.915 guariti). I pazienti Covid in terapia ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 marzo 2021), in30: 4.282Dopo il caos vaccini che si è verificato nei giorni scorsi nella regione tra le più colpite dalin Italia, arrivano altre brutte notizie per la. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.282, di cui 160 ‘debolmente positivi’, e 110. Dall’inizio dell’epidemia i decessi superano quota 30, arrivando a 30.085. I tamponi processati sono stati 59.626 (di cui 39.623 molecolari e 20.003 antigenici), con un tasso di positività del 7,1%. I guariti/dimessi sono 2.256 (totale complessivo: 577.693, di cui 5.778 dimessi e 571.915 guariti). I pazientiin terapia ...

