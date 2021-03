Covid, il bollettino di oggi: 21.267 nuovi casi e 460 morti, salgono ancora le intensive (Di mercoledì 24 marzo 2021) Covid bollettino oggi 24 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 21.267 i nuovi casi di Covid registrati oggi mentre i decessi sono 460, un numero ancora molto elevato, di poco inferiore a quello registrato ieri. 363.767 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, la percentuale di positivi è del 5,8. (prosegue dopo la foto) salgono ancora le terapie intensive: 300 ingressi nelle ultime 24 ore, con un saldo positivo di ricoverati di 42 persone. In Campania 2.045 nuovi casi e 52 morti, i ricoveri calano per la prima volta da giorni Sono 2.045 i nuovi casi di ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 marzo 2021)24 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 21.267 idiregistratimentre i decessi sono 460, un numeromolto elevato, di poco inferiore a quello registrato ieri. 363.767 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, la percentuale di positivi è del 5,8. (prosegue dopo la foto)le terapie: 300 ingressi nelle ultime 24 ore, con un saldo positivo di ricoverati di 42 persone. In Campania 2.045e 52, i ricoveri calano per la prima volta da giorni Sono 2.045 idi ...

