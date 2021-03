COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: aumenti alti tra il capoluogo e Atripalda (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.192 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 106 persone: – 6, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 16, residenti nel comune di Atripalda; – 1, residente nel comune di Avella; – 23, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Calabritto; – 1, residente nel comune di Capriglia irpina; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 2, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Chianche; – 3, residenti nel comune di Contrada; – 1, residente nel comune di Flumeri; – 1, residente nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Gesualdo; – 1, residente nel comune di Grottolella; – 1, residente nel comune di Lapio; – 1, residente nel comune di Lauro; – 2, residenti nel comune di Manocalzati; – 2, residenti nel ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.192 tamponi effettuati sono risultate positive al106 persone: – 6, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 16, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Avella; – 23, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Calabritto; – 1, residente nel comune di Capriglia irpina; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 2, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Chianche; – 3, residenti nel comune di Contrada; – 1, residente nel comune di Flumeri; – 1, residente nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Gesualdo; – 1, residente nel comune di Grottolella; – 1, residente nel comune di Lapio; – 1, residente nel comune di Lauro; – 2, residenti nel comune di Manocalzati; – 2, residenti nel ...

Advertising

SkyTG24 : Verrà distribuito oggi il lotto più importante giunto all'Italia finora: un milione di dosi di #vaccino anti-Covid… - SkyTG24 : Oggi è alto il numero dei decessi che sono 551: mai così tante vittime in 24 ore dal 26 gennaio… - RaiNews : Più di 3,2 milioni di nuovi casi di Covid-19 sono stati registrati in tutto il mondo nella settimana tra il 15 e il… - FoggiaCittaAper : #Covid, il bollettino di oggi in #Puglia - Ilikepuglia : Covid, il bollettino del 24 marzo: 1709 nuovi casi in Puglia -