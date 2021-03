Covid, guerra e carestia: Oxfam racconta la triplice tragedia dello Yemen (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una vera e propria catastrofe umanitaria è in atto in Yemen a sei anni esatti dall'inizio del conflitto, uno dei più sanguinosi della storia recente con circa 250mila vittime. Con l'inasprirsi della ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una vera e propria catastrofe umanitaria è in atto ina sei anni esatti dall'inizio del conflitto, uno dei più sanguinosi della storia recente con circa 250mila vittime. Con l'inasprirsi della ...

Advertising

Giorgiolaporta : Avevamo paura anche noi di quel maledetto #covid. Ma lasciammo tutto per andare in #CroceRossa perché era in atto u… - La7tv : #omnibus Secondo Nicola Fratoianni sui vaccini #Covid si sta giocando una grande questione geopolitica tra le varie… - alcinx : RT @OxfamItalia: Lo #Yemen sprofonda tra #COVID19 e colera, bombe e #profughi - Appello di #Oxfam che chiede aiuti da tutti e invita il #Go… - Avvenire_Nei : RT @OxfamItalia: Lo #Yemen sprofonda tra #COVID19 e colera, bombe e #profughi - Appello di #Oxfam che chiede aiuti da tutti e invita il #Go… - Concord_Italia : RT @OxfamItalia: #Oxfam: 'In #Yemen è in atto una triplice catastrofe, tra guerra, Covid e carestia' - via @HuffPostItalia @PaoloPezzati @G… -