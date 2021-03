Covid Fvg, oggi 762 contagi e 20 morti: bollettino 24 marzo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 762 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 24 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 20 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 8.922 tamponi molecolari con una percentuale di positività al 5,92% e 4.074 test rapidi antigenici al 5,74%. I ricoveri nelle terapie intensive calano a 80, mentre quelli in altri reparti risultano essere 634. Da inizio pandemia i decessi nella Regione sono stati a 3.186 con la seguente suddivisione territoriale: 689 a Trieste, 1.655 a Udine, 625 a Pordenone e 217 a Gorizia. I guariti sono 70.325, mentre quelli in isolamento a oggi risultano essere 16.026. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 762 i nuovida Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi, 24. Da ieri sono stati registrati altri 20. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 8.922 tamponi molecolari con una percentuale di positività al 5,92% e 4.074 test rapidi antigenici al 5,74%. I ricoveri nelle terapie intensive calano a 80, mentre quelli in altri reparti risultano essere 634. Da inizio pandemia i decessi nella Regione sono stati a 3.186 con la seguente suddivisione territoriale: 689 a Trieste, 1.655 a Udine, 625 a Pordenone e 217 a Gorizia. I guariti sono 70.325, mentre quelli in isolamento arisultano essere 16.026. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

